Piccolo: "Se riprendi Mertens a contratto scaduto, va a cadere la richiesta del bonus alla firma"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabrizio Piccolo:

“Mertens è andato? Sembra che siamo quasi a Capodanno quando si fa il countdown per l’anno nuovo. Alle 24 scade il contratto, fino a quell’ora tutto può succedere. Arrivare all’ultimo giorno utile per rinnovare mi sembra una cosa abbastanza strana, appare difficile che si arrivi all’ultimo minuto. Se riprendi Mertens a contratto scaduto, va a cadere la richiesta del bonus alla firma. È possibile di tutto perché ne abbiamo viste di cotte e di crude negli ultimi mesi. Al momento più di un 10% non mi sento di dare all’ipotesi che il calciatore resti a Napoli.