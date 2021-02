Piccinini: "Napoli in corsa per tutti gli obiettivi nonostante i tanti infortuni. Gli azzurri hanno puntato forte su Osimhen..."

Ultime notizie calcio Napoli - Sandro Piccinini, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Quando le aspettative sono alte, la delusione è sempre dietro l’angolo. Il Napoli è in corsa per tutti gli obiettivi. Per la Champions League ha il terzo posto a portata di mano, tutto ciò con una serie di infortuni molto importanti, visto che ha perso a lungo Mertens ed Osimhen a lungo. Il Napoli era nato con l’idea di investire tanto sul nigeriano, che si era dimostrato trascinante e che poi è venuto meno per infortunio”.