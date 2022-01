Piccinini: "Il Napoli avrebbe scaricato Insigne, a Toronto sarà trattato da re"

Sandro Piccinini è intervenuto a 'Calciomercato l'originale' su Sky Sport per parlare di Insigne al Toronto: "Andrà in una città bellissima, includerei nella scelta di Insigne anche una scelta di vita. Sarà un’esperienza che l’arricchirà non soltanto dal punto di vista economico, senza togliere nulla a Napoli che rimane città meravigliosa. Va poi a giocare in un campionato meno impegnativo e potrà dimostrare il proprio valore e fare la differenza. Non dimentichiamoci che lì c’è una comunità enorme di tifosi italiani, quindi sarà il re di Toronto. Se Insigne avesse rinnovato per altri due anni sarebbe stato scaricato dal Napoli, giustamente perché il club punta su un giovane rispetto ad una vecchia bandiera”.

