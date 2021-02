Napoli calcio – Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“A Bergamo ho passato momenti indimenticabili ma ora devo pensare al bene del Napoli. E’ una grande occasione stasera, soprattutto per me che non ho mai giocato una finale”.