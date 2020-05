Pescara, Sebastiani: "Perché se un calciatore risulta positivo si ferma tutto? Con i supermercati questo non succede..."

Ultime notizie calcio – Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calcio viene trattato diversamente da tutte le altre industrie e non se ne capisce il motivo. Non è pensabile ripartire e poi fermare di nuovo tutto se c’è un caso di positività. Così come non si ferma tutto se risulta positivo un dipendente di un supermercato che ha lavorato senza sosta a contatto con altre persone. Tre partite a settimana? Andava chiuso con calma, alcune squadre saranno inevitabilmente condizionate dai tanti infortuni. Noi come Lega Serie B siamo quasi tutti d’accordo a ripartire nonostante il protocollo crei delle difficoltà”.