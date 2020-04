Pescara, Sebastiani: "Verratti al Napoli, era fatta! De Laurentiis me lo chiese con insistenza. Insigne sarebbe rimasto da noi se..."

Ultime notizie calcio. Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Immobile al Napoli? Credo che sia l’attaccante italiano più forte in circolazione, alle volte è persino sottovalutato rispetto al suo valore. Lui non solo sa fare gol, ma riesce anche a far giocare bene le sue squadre. Immagino che Lotito però se lo voglia tenere ben stretto per il futuro”.

Sulla situazione contratti: “Io sono per il rispetto delle parti, parlando dell’AIC ma non tutte le situazioni sono uguali. Se la Juventus apre un fronte non è preso in considerazione ciò che andrà fatto dalle squadre più piccole, se pensiamo alle squadre di Serie B e C ognuno dovrà fare la propria parte per salvare il sistema. Noi abbiamo l’obbligo di difendere i posti di lavoro, tanti giocatori se le società falliscono rischiano di restare disoccupati”.

Sulla ripresa dei campionati: “E’ importante poter ricominciare ma la priorità resta la salute, nessuno si prenderà la briga di riaprire se non ci saranno le condizioni necessarie”.

Su Verratti e la trattativa con il Napoli: "E' stato vicinissimo agli azzurri: ADL lo voleva con insistenza, è stato l'unico a chiamarmi in Serie A ed avevamo definito tutto. Il patron azzurro mi fece un'offerta da non poter rifiutare: lo lasciava un altro anno a Pescara, e se fosse rimasto Zeman anche Insigne sarebbe rimasto un altro anno con noi".