Pesaresi a CN24: "Juve la più forte, ma il Napoli può arrivare in fondo. Modulo? Il calcio è cambiato, Ancelotti può cambiare in cinque minuti"

“Napoli mi è rimasta nel cuore. Una stagione importante a livello personale, fatta di grandi emozioni. Giocare al San Paolo è unico. Il Napoli di oggi è stato attrezzato per insidiare la Juventus che resta la più forte. Anche altre società si sono rinforzate, ma gli azzurri possono arrivare fino in fondo. Ancelotti conosce i suoi giocatori, il calcio è cambiato e puoi cominciare con un modulo e passare ad un altro. Il Napoli ha giocatori importanti e internazionali, è sempre difficile scegliere. Di Lorenzo? Diverso giocare nel Napoli o nell'Empoli. La continuità è quello che serve, spero possa riuscire nell'intento di mettere insieme prestazioni importanti. Lozano? Gli attaccanti che sanno fare gol, li mettono a segno in tutti i campionati. Si è inserito in una squadra forte già collaudata".