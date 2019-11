Perinetti: "Napoli? I giocatori hanno avuto un atteggiamento irresponsabile. Ancelotti saprà ricomporre tutto"

Giorgio Perinetti è stato intervistato dalla redazione di gonfialarete.com: "Ci sono ovviamente situazioni più pesanti di quella attuale. Magari quest’ultima ha fatto più scalpore perché la società è al vertice e aveva aspettative di Scudetto. Quest’anno si era costruito un Napoli importante. La campagna acquisti in estate ha regalato alcuni giocatori per allargare la rosa e renderla più competitiva.

Di chi sono le colpe? L’atteggiamento dei calciatori sicuramente è stato irresponsabile, non si può comportare in quella maniera, subito dopo la gara doveva esserci una trattativa e un dialogo diverso, magari teso a ottenere una notte di permesso. Ciò che invece è avvenuto rappresenta una grave leggerezza. La società forse non si aspettava il problema, non ha saputo percepire bene la situazione

Ancelotti? Credo che lui abbia grande esperienza e competenza, non lo si può ridimensionare per un periodo non positivo. Ancelotti è una grande figura. Si ricomporra tutto e si ripartirà, se il Napoli farà risultati e manterrà almeno la posizione di Champions in campionato allora potrebbe restare. Poi però se la società pensa che il ciclo possa essere terminato, allora ci saranno altri discorsi da fare".