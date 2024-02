Pepe Reina: "I napoletani ti entrano nel cuore, la pressione la senti e dai un 5% in più! Su Xavi, Zielinski e Osimhen..."

Pepe Reina, ex portiere del Napoli e del Barcellona, parla a Prime Video Sport prima del match di Champions League:

"A Napoli il sorriso della gente, l'umore della gente, è diverso: è così, io l'ho vissuto perché ti entrano dentro il cuore, penso che il passare e vivere Napoli solo ti fa bene perché la gente È solare, la gente ti dà una mano: a me marrivava il pesce mi arrivava la frutta mi arrivava tutto a casa che perché la squadra aveva vinto, in modo anche di portafortuna si continuava ad avere questa mania questa follia. A Napoli la pressione c'è, ti tocca: non è che la senti che ti tocca perché è pane e calcio la città , l'umore lo senti diverso quando la squadra vince, la città si muove di più ed era per questa felicit,à per riportarli a vivere questi momenti che noi magari si metteva un 5% extra per accontentare tutti. Xavi via? Lui ha deciso così, mi ha demoralizzato un po' perché mi ha detto guarda Pepe pensa bene cosa fai perché a noi ci piace tantissimo il calcio che a volte viene in modo così personale che influisce nella vita particolare, e questo per me era era troppo un fastidio, una preoccupazione e non lo merita. Superstizione del pieno alla macchina? Inizia a Liverpool, io mi rendo conto che in un paio di partite che l'avevo fatto la squadra vince e e lasciamo la porta inviolata A me non costa nulla perché il campo è vicinissimo al benzinaio, mi guardava un po' stranito però per preparare una partita tu magari devi fare certe cose, e questo ti dà la tranquillità e da quando l'arbitro fischia tu dici ok ho fatto già tutto siamo pronti Chi porterei in giro in vespa con me? Zielinski per me è un giocatore diverso, quello con più qualità , quello con più passo, è un giocatore che a me ha sempre innamorato. Se dico Osimhen siamo buoni, direi gente che che possa avere la sicurezza di di puzzare di calcio quello è è per me lo importante di un giocatore. Kvaratskhelia mi sembra un giocatore sicuramente che fa la differenza, a Barcellona Yamal è un giocatore che avrà un futuro spettacolare. Farei un mix e facciamo un giro tutti insieme"