Venerato a CN24: "Pépé-Napoli distanza non ampia: cifre e bonus dell'offerta ufficiale, ecco cosa filtra dagli azzurri. Il suo arrivo non esclude James"

Ultimissime calcio Napoli - L'esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CN24 TV

"Pépé sarebbe il colpo più forte di tutta la serie A per forza, qualità e velocità mi ricorda davvero Mbappè. La gara che ha fatto, secondo me, innamorare De Laurentiis del ragazzo è stata quella tra Lille e Psg dove Pépé fu praticamente devastante. L'offerta ufficiale del Napoli via mail è di 55 milioni in tre anni più Ounas, per dinamica l'affare è come Manolas e Diawara. La cifra può sembrare eccessiva, ma il Napoli ha i conti a posto e può permettersi un'operazione di questa portata. Alla cifra base vanno aggiunti altri 5 milioni di bonus difficilmente raggiungibili, il Napoli valuta Ounas 25 milioni: si arriva dunque ad 80 milioni. Il Napoli ha offerto 3.5 netti all'anno al ragazzo ad ogni annualità ci sarà 500 mila euro di bonus per un contratto di 5 anni. Agli agenti sarebbe riconosciuta una commissione di 2.5 milioni. Il calciatore chiede 5 milioni netti senza bonus mentre gli agenti vogliono altri 5 milioni riconosciuti. Dal Napoli mi dicono essere possibilisti, per me invece c'è ottimismo. La distanza dunque non è ampia. Il Napoli è stato bravo nel breve periodo a ribaltare la situazione perchè c'erano club inglesi come il Manchester United che però cerca anche Dybala ma al momento non può muoversi se non incassa i 150 milioni di Pogba. Avere un jolly come Ancelotti in queste trattative è importante. Gli agenti hanno preso atto dell'offerta del Napoli, ma non l'hanno accettata perchè porteranno tutto a Pépé. Il timore che possa esserci un rilancio del Man Utd e Psg c'è. Pépé non pregiudica la trattativa James, ma Icardi. Il Napoli ha ribadito a Mendes di volere il ragazzo ma sempre con prestito con diritto di riscatto o obbligo camuffato. Rinnovi? A fine mercato si chiuderà con Zielinski, Maksimovic e Callejon. Milik? Piace anche molto a Conte, Fonseca e Betis. Mertens? uno tra lui, Insigne e Milik andrà via se in entrata arriveranno Pépé e James"