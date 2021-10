Penzo: "Napoli? Spartak Mosca un semplice passo falso, non farei drammi. Spalletti abituato a far bene, ma..."

Ultime notizie calcio Napoli - Domenico Penzo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spartak Mosca? Quello del Napoli è stato un semplice passo falso che ci sta considerando quanto sta facendo bene in campionato. Non farei drammi, soprattutto considerando quanto accaduto nel girone. Petagna, Osimhen e Mertens, ricordando anche Lozano, sono attaccanti che possono interscambiarsi. Spalletti è un allenatore abituato a fare benissimo alla sua prima stagione. In passato però è stato poco bravo a gestire i primi momenti difficili".