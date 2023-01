Penalizzazione Juventus, ULTIM'ORA: "9 punti di penalità richiesti dalla Procura Federale! 16 mesi per Agnelli, 20 a Paratici"

Arrivano le ultime notizie che riguardano la penalizzazione per la Juventus in classifica Serie A richiesta dalla Procura Federale. Arrivano l'annuncio sulla decisione presa.

Penalizzazione Juventus: le ultime notizie

Serie A - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal':

"9 punti di penalizzazione alla Juventus per il falso in bilancio. Questa la decisione presa dalla Procura Federale che ha fatto la sua richiesta, solo ammenda per le altre società coinvolte".

Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà riguardo quella che è la richiesta della Procura Federale contro la Juventus. Il procuratore Giuseppe Chinè ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.