Pedullà bacchetta ADL: "Albiol non meritava quelle parole! Assurdo dire Manolas vecchio o rompi-spogliatoio"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitaliamercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Albiol avrebbe meritato una carezza e non 'Se va via ci fa un piacere'. Albiol ha detto 'No' a tante offerte per restare a Napoli in passato con club pronti a pagare la clausola. Dire che Manolas rompe lo spogliatoio, è vecchio a 28 anni e tutto il resto, allora forse è perché non vuoi spendere. Koulibaly è incedibile".