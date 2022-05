Pecci: "Mertens doveva giocare di più, ha ragione a recriminare sulla lotta scudetto. Hickey? Promettente ma deve giocare due anni in Italia"

Eraldo Pecci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Bisogna lottare per il primo posto sempre, poi se si arriva quarti pazienza. Il Napoli da anni ha la possibilità di giocarsela, quest’anno era davvero aperto a tutti. Mertens ha ragione a dire che è stata l’occasione persa, lui ha anche molto da recriminare visto che ha giocato molto poco e quando è stato in campo ha dato sempre una grande mano. I numeri sono dalla sua parte. Hickey? E’ molto promettente, ma per giudicare un calciatore bisogna vederlo giocare per due anni. Vediamo se è in grado anche di giocare in una grande squadra”.