Pecci: "Il Napoli in passato è andato oltre le proprie possibilità, questo ha fatto alzare le aspettative..."

Ultime notizie calcio Napoli - Eraldo Pecci, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Quando ti aspetti il colpo prima o poi arriva, si spiega così il calo che sta avendo il Napoli. Inoltre c'è un altro aspetto da tenere in considerazione: negli anni passati gli azzurri sono andati oltre le loro possibilità e quindi questo ha fatto alzare le aspettative di tutti. Diawara? Non è nè un regista né un incontrista ma è uno che può agire da vertice basso perché sa smistare bene il pallone".