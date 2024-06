Pecci: "Flop Di Lorenzo anche perché vuole fare un po' il Cafù, vi spiego"

Ultimissime Calcio Napoli - Eraldo Pecci, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Kiss Kiss Napoli:

"Sapevamo che l'Italia sarebbe partita dietro a tante squadre, ma ieri ho visto una differenza notevole con la Spagna, in fondo ci è andata bene perdere 1 a 0 soltanto. Spalletti? In un nuovo progetto è normale che ci siano progressi, ma anche dei dossi da superare. Certe sconfitte sono salutari perchè ti obbligano a pensare dove hai sbagliato. Di Lorenzo? E' stato particolarmente in difficoltà in un gruppo che è in difficoltà. L'anno scorso Di Lorenzo ha fatto un campionato mostruoso, quest'anno in campionato voleva fare un po' il Cafu, ma lui è Di Lorenzo ed ha fatto di meno anche per questo. Ieri l'ho visto in netta difficoltà, ma la forza di un gruppo la formano quelli che fanno parte del gruppo".