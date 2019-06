Pecchia: "Mi sarebbe piaciuto partecipare alle Universiadi, occasione per confrontarsi con tutto il mondo"

Fabio Pecchia, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle Universiadi. Ecco quanto riportato dal sito della FIGC.

"Mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare alle Universiadi: penso sia una magnifica opportunità per incontrarsi e confrontarsi con atleti di tutto il mondo. Io in quel periodo ero con l’Under 21 e così non le ho mai giocate. Vanno vissute con curiosità ed emozione. E’ un passaggio importante anche per la crescita del giocatore, appunto un confronto con atleti di tutto il mondo. E poi Arrigoni è un tecnico di grande esperienza, che può riuscire a fare delle belle cose".