Pazienza: "Mazzarri mi ha lasciato qualcosa, a Cerignola siamo andati oltre gli obiettivi"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Michele Pazienza, allenatore.

"Cerignola? Va molto bene, siamo partiti con ambizioni non altissime e siamo andati pure oltre. Mi sento più Mazzarri rispetto a Gattuso? Sì, Mazzarri l'ho avuto come allenatore e mi ha lasciato qualcosa. Gattuso è stato solo avversario, ho potuto rubargli poco. Resto al Cerignola? Sinceramente non lo so, abbiamo in programma un incontro per parlare del programma e delle ambizioni. Devo capire se è giusto per il mio percorso. De Laurentiis sa che sono allenatore? Lui sa sempre tutto, non c'è bisogno che io glielo dica. Fiorentina-Napoli? Non è una gara complicata ma delicata. La Fiorentina è molto meno motivata ma molto più libera"