Pavarese: "Insigne può fare la differenza, deve farla! Mi aspetto un Napoli diverso: bisogna tirare fuori di cog***ni""

Napoli Calcio - Luigi Pavarese è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Pavarese

“Insigne? Vorrei ricordare che la Nazionale Italiana più bella di Mancini è stata quella con Insigne, Chiesa e Bernardeschi: l'importante è non dare punti di riferimento alla difesa più forte del campionato con Chiellini in squadra. Quella di oggi, è una gara che dipenderà dai singoli ma serve vedere un Napoli diverso: deve tirare fuori gli attributi. Urla di Gattuso? Al di là di questo, sta lavorando con ragazzi in difesa che non hanno l'abitudine alla partita. Oggi bisogna tirare fuori di cog***ni. I miei Napoli-Juve? Quella stupenda punizione di Diego l'ho vissuta dal campo, corsi da lui ad abbracciarlo".