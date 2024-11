Pavarese: "E' lui che ha svoltato davvero il Napoli, ha dei problemi personali con Spalletti..."

Ultimissime Calcio Napoli - Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: “Torino e Napoli sono due società in cui sono cresciuto e mi sono formato. Le due tifoserie si somigliano molto, con l'amore per i propri colori e per la propria maglia al primo posto che si trova solo a Genova e Roma. Il Toro ha una storia importante e particolare e il pensiero va sempre a Superga, anche se non l'abbiamo vissuto, e solo chi non è legato a quei colori non può capire cosa significa quella tragedia. Maradona? Si era fatto tanto per portarlo al Mondiale del 1994 perchè sarebbe stato il trascinatore dell'Argentina in un Paese che aveva poco a che fare con il calcio. Diego sarà abbracciato in cielo con Valentino Mazzola a guardare la gara di domenica. Nel calcio la cosa più importante è vincere e non condivido le critiche per la mancanza di bel gioco, perchè quest'ultimo non porta punti.

Critiche a Lukaku e Kvaratskhelia? Loro due, come tutti gli altri, stanno dando il massimo e stanno facendo bene, come si vede dalla classifica e Conte è un grande allenatore, con tutto il suo staff, da Oriali al massaggiatore e i magazzinieri. Bisogna ragionare con il 'noi', come faceva Maradona. Olivera sta facendo bene, ma il giocatore più importante, che ha svoltato il Napoli, è Politano. Credo che quest'ultimo abbia dei problemi con Spalletti che non lo convoca in nazionale, perchè è uno dei migliori calciatori italiani in questo momento. Contro il Torino il Napoli deve avere rispetto, come ha sempre fatto dall'inizio di questa stagione. I granata sono alla ricerca di risultati e stanno cercando di ritrovarsi, daranno il massimo contro gli azzurri e la squadra di Conte dovrà essere brava ad uscirne alla grande".