Pavarese a CN24: "Giuntoli il migliore in circolazione, proveranno a destabilizzare il Napoli in tutti i modi per provare a rimontare"

L'avvocato Gigi Pavarese è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato del Napoli.

"L'anomalia di questo campionato ci fa sembrare che siamo ad agosto per la lunga pausa, non mi importa di queste amichevoli. Sono servite solo per condizione fisica e far ritrovare l'intesa della squadra dopo settimane di stop. Il gruppo è sempre più coeso e hanno provato a destabilizzarlo con allarmismi inutili. Cercheranno in tutti i modi con le polemiche di poter riuscire a fare la rimonta sul Napoli, lasciamo che si illudano e che la società faccia scudo verso questa squadra. Arriveranno tanti attacchi al Napoli, tra voci di mercato e altro. Giuntoli ha dimostrato di essere il miglior sportivo in circolazione. Spalletti ha un vantaggio sugli altri, ha già vissuto una situazione simile con una lunga pausa nel campionato russo. Plusvalenze è un termine ormai usato da chiunque, anche dal barbiere. E' un metodo per controllare al meglio i bilanci dei club e ormai tutti sono coinvolti".