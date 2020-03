Patrizio Oliva: "Questo virus viene dal mondo animale, perciò non abbiamo gli anticorpi. Non credo che a maggio si torni alla normalità"

Patrizio Oliva, ex pugile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ho i miei dubbi che a maggio possa ripartire tutto. Il Governo ha saputo gestire questa situazione, siamo un paese di 60 milioni di persone e ci stanno portando piano piano a capire quant’è seria la situazione. Non è la classica influenza che va combattuta con gli anticorpi. Questo virus viene dal mondo animale, non sappiamo ancora come combatterlo. Vedo un sacco di fake news sui social, sento un sacco di cavolate che mettono paura alle persone. Non ascoltate i messaggi che mettono agitazione. Europei? Anche noi del pugilato stiamo passando un momento particolare, la cosa è grave e bisogna fermare tutto”.