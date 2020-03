Pastorello: "Tante ipotesi al vaglio, serviranno deroghe ai calciatori in scadenza o per chi ha già firmato con un altro club"

Notizie Napoli calcio. Federico Pastorello, agente tra gli altri anche di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Prestiti dei giocatori? E' una delle cose che stiamo studiando. Le opportunità sono molteplici: o i giocatori non potranno partecipare alle conclusioni dei campionati, o un 'eventuale proroga di un mese. Ci sono calciatori in scadenza di contratto che hanno già firmato con un altro club, lì si avrà bisogno di un ulteriore deroga particolare.

Come cambia il mercato? Nessuno può prevedere fin quando non si capisce la fine della pandemia. L'elemento primario è la fine dei campionati europei, senza quelli ci saranno degli effetti importanti per tutti gli addetti ai lavori".