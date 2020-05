Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Pasqualin, storico agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio sull'ormai probabile rinnovo di Dries Mertens:

"Ormai è un pezzo di Napoli. Mi fa piacere che possa rimanere. Percepivo la possibilità che questo accadesse e che il contratto andasse in porto. Credo che si una bella notizia per i tifosi del Napoli. Giocatori così forti è difficile trovarli in giro. L'Inter ci aveva fatto un pensierino, ma ora il più contento dei tutti è Gattuso".