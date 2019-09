Pasculli: "Icardi? Napoli èera la piazza ideale, a Parigi dovrà conquistare tutti e su Maradona..."

Pedro Pasculli, ex attaccante di Argentinos Juniors e Lecce, ha parlato a Radio Sportiva: "Icardi? Napoli era la piazza giusta per lui e pensavo che alla fine sarebbe andato lì. PSG scelta giusta, ora deve giocare per conquistare i tifosi e la Nazionale, concentrarsi solo sul campo e parlare solo lui di questi aspetti. Dybala? Normale essere tristi quando non si gioca. Dovrebbe concentrarsi e lottare per conquistare un posto.

Maradona allenatore del Gimnasia La Plata? Mi fa piacere che torni ad allenare in Argentina, spero possa fare bene, anche se è un'impresa molto difficile. De Rossi è andato a giocare in una delle squadre più belle del mondo, chiunque vorrebbe giocare nel Boca Juniors".