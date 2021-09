Ultime calcio - Gigi Buffon, sui social, ha pubblicato un video con un messaggio in merito alla passione che non ha età:

“La passione non ha categorie né etichette. La passione non si misura dalla Serie in cui giochi. Non vale di più se la provi durante una partita in Serie A o in Champions League piuttosto che in Eccellenza o Prima Categoria. E’ questa la vera magia del pallone!”