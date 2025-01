Parlato: "Ecco cosa mi è successo a Firenze: negato il diritto di cronaca!"

Manuel Parlato, inviato di Sportitalia e Canale 21, ha raccontato cos'è accaduto a Firenze, nel post-partita di Fiorentina-Napoli, quando i giornalisti napoletani sono stati allontanati dagli steward mentre facevano il loro lavoro.

"È successo di tutto e di più, nel senso che ho fatto come al solito il mio lavoro, ci sono dei modi e soprattutto delle modalità, soprattutto se c'è un pericolo di fronte a te. Avevo chiesto ad uno della Digos di stare lì in quel settore che si chiama di prefiltraggio. Mi hanno cacciato, ci sono i filmati, ci sono i video e in malo modo, strappandomi l'accredito. Un capo della sicurezza della Fiorentina ha iniziato a farmi delle fotografie e poi mi ha strappato l'accredito. Non è stato rispettato quel diritto di cronaca di poter espletare il proprio lavoro in una condizione innanzitutto di sicurezza. In quella zona di prefiltraggio io potevo stare assolutamente perché avevo avuto anche l'autorizzazione da parte della Digos".