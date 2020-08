Pandev, l'agente: "Chiuderà la carriera al Genoa, a gennaio poteva tornare all'Inter..."

Calciomercato - Fresco di rinnovo contrattuale, Goran Pandev chiuderà la carriera al Genoa di cui è diventato un bandiera. Ad annunciarlo direttamente è il suo agente, Leo Corsi, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Ha trovato il suo ambiente ideale, è il leader ed è stimato da tutta la tifoseria. Ma devo dire che ovunque ha giocato è sempre stato apprezzato dal pubblico anche come persona. E' un trascinatore, sempre prezioso nell'arco di una partita perchè sa tener palla, dribbla e non concede nulla al superfluo. E' un giocatore da prendere a modello che magari è stato un po' sottovalutato. Averlo nello spogliatoio è fondamentale e ora nonostante i 37 anni... performa ancora come un ragazzino. Ha ancora più consapevolezza delle sue capacità e poi ci mette sempre la sua intelligenza calcistica".

E ancora:

"Sì, il presidente stravede per lui. E' la certezza da cui ripartire. Chiuderà la carriera al Genoa. Peraltro Goran è di fatto italiano, ha la cittadinanza e tre figli nati in Italia. A gennaio c'era stato un romantico ritorno di fiamma dell'Inter ma c'era da salvare il Genoa, è legato ai colori rossoblù e non avrebbe mai lasciato Genova. Aggiungo che è anche un punto di riferimento della sua nazionale che si giocherà l'accesso agli Europei. E' il faro di una squadra in cui giocano tra gli altri Ristovski, Elmas, Bardhi che consiglierei a vari club italiani oltre ad una serie di calciatori dell'Akademija Pandev".