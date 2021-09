Palanca: "Se non viene risolta subito, la questione Insigne finirà come Donnarumma"

Napoli calcio - Massimo Palanca analizza a Tuttomercatoweb.com la grande sfida in programma sabato tra Napoli e Juventus. E dice la sua anche sulla spinosa questione Insigne. "Sarà una bella gara, favoriti assoluti non ci sono perchè in questo inizio di campionato le squadre non sono ancora in condizione ottimale. Certo, il Napoli gioca in casa e può essere un po' avvantaggiato. La Juve peraltro ha qualche difficoltà: in questo avvio di stagione, dopo tante polemiche anche passate, qualche piccolo contraccolpo può esserci stato".

E' una Juve imperfetta...

"Sì, soprattutto davanti e a centrocampo, reparto che non fa girare la squadra. Il Napoli invece credo abbia fatto bene ad operare poco sul mercato. Adesso ha recuperato anche Oshimen che può essere un'arma in più. Soprattutto se non commette quelle sciocchezze dell'anno passato".

Come attaccante le piace...

"E' un giocatore di grandi potenzialità, però va guidato. Spalletti può inquadrarlo, se lo segue può trarne dei benefici. Va messo al servizio della squadra e vanno messe a frutto le sue potenzialità".

Spalletti le dà fiducia?

"Sì, poi essendoci praticamente la stessa squadra dell'anno scorso può essere avvantaggiato"

E la questione Insigne come andrà a finire?

"E' una situazione che se non la risolvono subito va a finire come quella di Donnarumma e perdono tutti. Quando si tira troppo da tutte e due le parti ci perdono tutti e fanno brutta figura tutti. Mi auguro rinnovi, conosce l'ambiente, gli vogliono bene. E per me deve restare"