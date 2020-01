Paganin: "Petagna è pronto per il salto di qualità, può dare un enorme contributo al Napoli e alzare il livello medio della rosa"

Massimo Paganin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Nessuno si aspettava che il Napoli potesse avere un distacco dalla zona Champions di tale misura, ma c’è ancora un girone di ritorno da giocare e una Champions League ancora in corsa. Secondo le percentuali e i numeri il Barcellona è favorito ma il calcio ti può sempre sorprendere e la partita va sempre giocata. Negli ultimi anni il Barcellona è uscito con delle disfatte dalla Champions, prima con la Roma e poi con il Liverpool, nonostante tutti dessero per scontato che potesse passare il turno. Il calcio è bello per questo, perché non c’è nulla di scontato. Una squadra può essere favorita ma nulla è scritto. Bisogna aspettare il verdetto del campo. Petagna sta lavorando molto su se stesso. Sono convinto che sia pronto per il salto di qualità in un grande club del nostro campionato. È maturato, è migliorato. Può dare un enorme contributo al Napoli. Lui può alzare il livello medio della rosa”.