Massimo Paganin: "Il Napoli di Gattuso potrebbe diventare come la Juve di Allegri, difesa e ripartenza"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Paganin, ex calciatore di Inter e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda su TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Cosa pensi del Napoli? "Ha fatto un passo in avanti. Ed è positivo. Si rendono conto anche di cosa hanno fatto negli anni passati ma ora devono imparare a difendersi meglio per poi attaccare come sanno. Un po' alla volta deve recuperare il gap. Ieri sera se avesse giocato a viso aperto con l'Inter, avrebbe perso. Gattuso è riuscito a convincere i ragazzi a fare questo gioco, per ritrovare serenità e certezze".

E se fosse questa la strada da intraprendere da Gattuso? "Potrebbe essere, allora potrebbe diventare come la Juve di Allegri, che si difendeva e ripartiva con pericolosità. Ma sarà un percorso lungo, che deve passare necessariamente per le vittorie. Gattuso è solo all'inizio, ha cercato di trovare una soluzione per bloccare i risultati negativi che potevano minare il resto della stagione".

Fabian Ruiz, giocatore da trattenere assolutamente? "Bisognerebbe cercare di tenere giocatori giovani e di talento come lui. ha ampi margini di miglioramento. Sarebbe da trattenere per ricostruire una squadra. Ma se viene ben pagato, sarà difficile trattenerlo".