Padovan a CN24: "Napoli-Inter? Tutte le congiunture sono favorevoli agli azzurri, ma il campionato non finisce sabato"

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le congiunture sono tutte favorevoli al Napoli. A gettare benzina sull'entusiasmo è stata anche la sconfitta nel derby dell'Inter. Un mese fa si è detto che gli azzurri non fossero da scudetto mentre il sottoscritto ha sempre detto che si trattava solo di sfortuna per gli infortuni. Affrontare l'Inter non è semplice, è pur sempre la capolista ma giocare in un Maradona gremito è dura per tutti. Guardando le condizioni generali, il Napoli ha delle ottime possibilità di dire la sua. Non so se sia una gara decisiva per lo scudetto, presumibilmente chi vincerà la gara prende un grande volo però c'è anche un pari che andrebbe bene al Milan. Non finisce il campionato dopo sabato"