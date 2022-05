Padovan a CN24: "Napoli? Crisi di personalità! Spalletti ha contribuito agli errori e non me l’aspettavo"

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La delusione più grande del Napoli? Per me è il 2018 con Maurizio Sarri in panchina, sono d’accordo che sia una gran delusione perché nel 2018 c’era una Juventus molto forte mentre quest’anno non c’erano avversari troppo superiori: doveva esserci il Napoli, non Milan ed Inter. Ed il Napoli non c’è stato per crisi di mentalità e personalità , Spalletti ha contribuito agli errori e non me l’aspettavo: ci sono stati dei cambi cervellotici, la sconfitta di Empoli è sanguinosa ed è dovuta al fatto che ad un certo punto ha inserito giocatori per conservare il risultato. Se Mertens dice che è una grande delusione lo capisco, non importa sia maggiore o minore di quella del 2018.

Avevo pronosticato il Napoli scudettato a fine campionato, ad Empoli sullo 0-2 pensavo ci fosse ancora e chissà con quei sei punti dove sarebbe potuto essere adesso. Non credo che ad ogni delusione si debba cambiare allenatore, già lo scorso anno capitò, ma è adesso è dura da mandare giù perchè lo scudetto 2022 si vince ad una quota bassa ed il Napoli non l’ha preso nonostante fosse possibile.

Osimhen-Mertens assieme in campo? A Spalletti glielo rimprovero, gliene faccio una colpa: non poteva pensare non potessero coesistere, Mertens poteva fare il rifinitore ed il finalizzatore: un peccato sacrificarlo sull’altare dell’equilibrio”