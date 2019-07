Padovan a CN24: "Il Napoli prenderà Pépé, lo preferisco a James. Con Milik formerebbe un attacco funambolico"

Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Sinceramente facevo de Laurentiis molto parsimonioso per non dire tirchio e non mi aspettavo mettesse sul piatto 80 milioni per Pépé. Questo ragazzo è giovane, è un potenziale campione ed ha una valutazione importante. Secondo me il Napoli lo prenderà. Se Milik non partirà, l'attacco degli azzurri sarebbe funambolico. Preferisco Pépé a James per età, forza e abilità in zona realizzativa. Ascoltando Ancelotti però non ha escluso del tutto il colombiano".