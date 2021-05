Padovan a CN24: "Il Napoli andrà in Champions, la lotta sarà tra Milan e Juventus: tutto dipende dall'Atalanta. Gattuso? Decisione già presa..."

Giancarlo Padovan intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La mia previsione non cambia, penso che la Juventus resterà fuori dalla Champions. la partita di stasera può indirizzare la qualificazione in altro modo. Dovesse vincere l'Atalanta, potrebbe essere sazia di trofei e quindi non giocare con fame con il Milan. Il Napoli andrà in Champions, la lotta sarà tra Milan e Juventus. L'Atalanta ha due partite da fare, come la Juve e le energie psicologiche e mentali possono fare la differenza: c'è differenza di 5-6 mln tra chi arriva secondo e chi terzo. Gattuso? Non ne vale la pena separarsi, il presidente ha già deciso e quindi è impossibile ricomporre il tutto. Secondo me, lo stesso Gattuso non vuole ricomporre. Ciò che è accaduto a gennaio l'ha ferito, ma è un peccato perchè il Napoli sta crescendo e con accorgimenti a centrocampo, è una squadra competitiva per lo scudetto. Mi sembra, oggi, tutto più difficile ma De Laurentiis ci ha abituati ai colpi di scena. Servirà capire, anche, cosa accadrà con Koulibaly: questo è l'ultimo anno utile per cederlo a certe cifre. Chi in panchina? Ho letto di Allegri, sarebbe un grande colpo: è un allenatore vincente, che ha vinto anche in situazioni di difficoltà".