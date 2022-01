Padovan a CN24: "De Laurentiis apprezzerà le parole di Mertens, anche perchè le ha fatte lui e non l’agente. Mi risulta che Insigne..."

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le dichiarazioni di Dries Mertens sul rinnovo? Dries ha un’età che Lorenzo Insigne non ha, ha dato il meglio, è innamorato della città ma evidentemente Insigne cercava l’ultimo ingaggio importante della carriera. Mi risulta che Insigne abbia detto di voler rimanere con lo stesso ingaggio, ma la risposta di De Laurentiis è stata negativa. Mi pare bello da parte di Mertens che ci sia attaccamento alla maglia e alla città , dicendosi disponibile a rimanere.

La comunicazione è importante: De Laurentiis apprezzerà le dichiarazioni di Mertens, anche perchè le ha fatte lui e non l’agente. Insigne poteva dare ancora molto al Napoli, invece andrà da un’altra parte: si vada avanti con chi vuole realmente restare.

Resto convinto dell’idea che il Napoli possa vincere lo scudetto, possa far rivedere ciò che ha fatto intravedere ad inizio stagione: recuperando tutti gli indisponibili e la consapevolezza di poter far risultato, può davvero pensare al massimo traguardo anche perchè ha un organico tra i migliori d’Italia assieme all’Inter. Già adesso la classifica sorride, il Milan è a due punti e nel fine settimana potrebbe esserci qualche cambiamento. Però vediamo se si giocherà con la Salernitana, vista la situazione al limite”