Padellaro: "Italia non si inginocchierà? Bisognerà spiegare la decisione. Sulla finale a Londra..."

Ultime notizie calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Padellaro, giornalista:

“L’Italia non si inginocchierà a Wembley? Ognuno deve fare ciò che sente, la libertà di scelta è fondamentale e va salvaguardata. Sarebbe stato opportuno, però, se la Federazione avesse spiegato questa decisione. La geopolitica negli Europei? La situazione di Londra non è delle migliori, non vorrei che venga ripetuto l’errore compiuto a Milano nel febbraio 2020 per la partita Atalanta-Valencia, quando, a pandemia di fatto già iniziata, oltre 40.000 spettatori entrarono a San Siro. Le telecronache di Fabio Caressa? Trovo esagerata la sua retorica, l’Italia sta giocando un ottimo Europeo, ma non ancora ha affrontato avversari di altissimo livello”.