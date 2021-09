Ounas: "Ci siamo allenati bene in vista dell'Udinese. Primato? Giochiamo sempre per vincere, pronto a partire dall'inizio"

Ultime notizie calcio Napoli - Adam Ounas, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro l'Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo tutti la testa giusta dopo il pareggio di Leicester, era dura anche fisicamente lì ma ci siamo allenati molto bene in vista dell'Udinese. Dobbiamo concentrarci sulle partite che restano da qui alla sosta per le Nazionali. Primato? Lo sappiamo tutti, noi giochiamo sempre per vincere. Io provo sempre a dare in massimo, sarò prontissimo anche se Spalletti dovesse chiedermi di giocare dal primo minuto".