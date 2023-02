Ottavio Bianchi: "Napoli ambiente ormai maturo! Noi nel 1987 venivamo da anni di difficoltà..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La maturità dell’ambiente Napoli ormai è consolidata, noi nel 1987 venivamo da anni di difficoltà ed il club non aveva mai vinto nulla: facevamo anni buoni ed anni per non retrocedere, adesso il Napoli vive nelle zone alte della classifica e tutti hanno fatto l’abitudine. C’è l’entusiasmo giusto, la squadra è motivata e gioca molto bene, ha giocatori esperti anche a livello internazionale e al tempo stesso le squadre avversarie zoppicano. Il Napoli ha un pubblico che corre con la squadra senza grande euforia, questa arriverà soltanto al momento del traguardo: gli azzurri mi sembrano Eddy Merckx, che correva senza voltarsi indietro”