Ottavio Bianchi: "Maradona? Mi dicevo sempre: sono proprio fortunato ad allenare il più grande di tutti"

La cavalcata del Napoli di Ottavio Bianchi verso il 1° scudetto partenopeo - stagione 1986-87 - è iniziata dallo stadio Rigamonti. Bianchi, ricorda? Veramente no, ho solo qualche flash delle partite della mia carriera. Ricordo più certe sconfitte delle vittorie. Era il 14 settembre 1986, prima di campionato. Il Brescia era appena tornato in A. Decise Maradona. Evidentemente è un segno del destino che la stagione dello scudetto partisse dalla città in cui sono nato. Ed era destino che Maradona fosse decisivo fin dalla prima rete. Le cose che tutti voi vedevate in Tv o allo stadio la domenica, io le potevo ammirare ogni giorno sul campo. Era una meraviglia. Mi dicevo sempre: sono proprio fortunato ad allenare il più grande di tutti. Faceva cose eccezionali sempre. Certo che gestirlo non deve essere stato facile. E perché? Guardi che Diego era perfetto in campo. Non l’ho mai visto rimproverare o trattare male un compagno.