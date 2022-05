Intervista di Vicotr Osimhen del Napoli in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "E' solo un piacere giocare con Mertens al mio fianco, è un mentore per me. Anche quando è in panchina mi da sempre consigli. Sono fortunato a giocare però anche con altri grandi compagni come Politano e Zielinski. Sono contento di giocare con questo gruppo di ragazzi".