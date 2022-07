Osimhen-Spalletti, Mario Rui rivela: "Dimostra che stava dando il massimo in allenamento, questi episodi ci fanno crescere"

Mario Rui è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Tra Osimhen e Spalletti si è risolto in meno di 10 minuti, a vole abbiamo anche bisogno di questo per alzare l'attenzione e l'aggressività. Sono cose di campo che aiutano la squadra a crescere. Spesso riesci a capire che i compagni riescono a tirar fuori qualcosa in più, ha dimostrato che era lì in campo con tutto se stesso. Ci stiamo allenando motlo sull'aggressività, Spalletti ora ci chiede anche questo".