Osimhen: "Napoli club glorioso, tanti grandissimi calciatori hanno giocato qui! Voglio far bene sia in Europa League che in Serie A"

Ultime notizie calcio Napoli - Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport1. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Quando sono arrivato al Wolfsburg, tutto era diverso rispetto alle mie abitudini: il cibo, il clima, la lingua, il modo in cui le persone si rivolgevano a me. Ho pensato: - Riuscirò a superarlo? - Però se fossi rimasto a lavorare in Nigeria non avrei mai avuto un'opportunità come quella regalatami dai tedeschi. Era la mia prima volta in Europa. Avevo solo 18 anni ma non il tempo per adattarmi in fretta.

Dopo esser stato respinto da Zulte Waregem e Club Brugge rimasi ferito. Una sera poi ho ricevuto una telefonata dal mio agente. Mi ha detto: - Lo Charleroi ti vuole, vorrei che arrivassimo alla firma -. Per colpa dell'esperienza precedente, asserii che non ci sarei andato ma lui mi convinse ad accettare. L'amore e l'accoglienza ricevuta a Charleroi mi ha dato una mano incredibile.

Spero di fare un passo in avanti con la mia esperienza al Napoli. Ho avuto la possibilità di entrare a far parte della storia di un club glorioso come quello azzurro, in cui hanno giocato dei grandissimi calciatori come Maradona, Cavani ed Higuain. La prossima stagione giocheremo in Europa League e io voglio aiutare il club a fare bene anche in questo torneo, oltre che in campionato".