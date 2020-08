Osimhen, l'intermediario a CN24: "La tripletta con l'Aquila è un bel segnale, ma non fa testo. Il Napoli è stato bravo a chiudere subito l'affare"

Napoli - Andrea D'Amico, intermediario dell'affare Osimhen-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Osimhen mi sembra si sia ambientato bene anche se mi pare un po' troppo presto per dirlo. Sono contento per la tripletta, ma non cambia nulla sul giudizio. E' certamente un bel segnale anche se ha segnato in gare di preparazione contro avversari non di spessore. Il 4-2-3-1? Gattuso sa che deve provare nuove varianti per cogliere di sorpresa gli avversari. E' normale si provano nuovi schemi in ritiro, questa nuova disposizione fa sicuramente sognare i tifosi ma nel calcio serve equilibrio in campo. Oggi non serve molto elencare tutte le squadre che erano interessate al calciatore, ciò che conta è che il Napoli è stato bravo e rapido nel chiudere l'affare"