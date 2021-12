Serie A - Tweet di Oma Akatugba, membro dell'entourage di Victor Osimhen, dopo l'esclusione dell'attaccante dalla Coppa d'Africa:

"Secondo me, la Nigeria non aveva alcuna possibilità di vincere la Coppa d'Africa. L'assenza di Victor Osimhen e Leon Balogun ridurrà ulteriormente le nostre possibilità. Questi sono i nostri migliori giocatori in avanti e dietro"