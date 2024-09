Osimhen: "Ho parlato con Mertens! Qui atmosfera incredibile, è tra le migliori al mondo" | VIDEO

Appena atterrato all'Aeroporto di Istanbul, Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa locale, non trattenendo l'emozione per il suo trasferimento al Galatasaray.

"Mi sento bene. L'atmosfera è incredibile, una delle migliori al mondo, è incredibile essere qui. Ovviamente non vedo l'ora di vederli allo stadio, non vedo l'ora di vedere cosa accadrà quando segnerò. Darò del mio meglio per loro, sono molto eccitato di essere qui. Mertens? È un bravo ragazzo, mi ha aiutato molto quando sono arrivato lì. Ho parlato con lui anche prima di venire qui. Non vedo l'ora di rincontrarlo e conoscere il resto dei miei compagni di squadra".