Osimhen: "Braga non è stata facile, ci aspettavamo difficoltà! Tante chance per segnare, ma c'era una cosa più importante"

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, nella serata di ieri contro il Braga, non è riuscito a trovare il gol, ma è stato autore di una prestazione molto positiva tanto da essere premiato come miglior giocatore del match da parte della UEFA.

Il nigeriano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla UEFA dopo aver ricevuto il premio.

“È bello essere il Man of The Match ma la cosa più importante è aver conquistato 3 punti a Braga: non è stata una partita non facile, sono felice che ce l'abbiamo fatta.

Ci aspettavamo che il Braga potesse creare difficoltà, abbiamo studiato le loro ultime gare e sapevamo che era una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa, ma l’abbiamo giocata nel modo giusto. Abbiamo avuto molte chance per segnare e alla fine abbiamo vinto, che è la cosa più importante per me”