Bayern Monaco, l'ex Morales: "I tedeschi possono permettersi Osimhen e De Ligt!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Morales, allenatore del Brescia Woman ed ex Bayern Monaco:



Il Bayern può permettersi de Ligt ed Osimhen? Sarebbero nomi validi per i bavaresi?

"La possibilità economica c'è. Qui, se non hai fondi in cassa, non puoi fare acquisti, le regole sono molto ferree, se si muovono è perché possono farlo. Hanno già preso Mane e Gravenberch. L'obiettivo principale, ora, è de Ligt per sostituire Sule. Su Osimhen non saprei, credo sia più una tutela nel caso in cui Lewandoski dovesse andare via, come pare".



Come sei passato dal calcio maschile a quello femminile?

"Una sera c'era la Champions League maschile in tv, ed in contemporanea la Juventus Woman contro il Chelsea, che stavo seguendo dal pc. Mi sono reso conto che dopo un po' avevo abbassato il volume della tv. Lì ho capito di essere più interessato a quel calcio. Sono stato vicino ad una squadra campana, poi ho accettato la proposta del Brescia perché il progetto mi ha convinto di più. Tra l'altro, a breve farò la seconda voce su Sky per l'europeo femminile".



Jovic e Kostic possono essere rigenerati dalla cura Italiano?

"Kostic è ottimo giocatore, più volte accostato alle squadre italiane, ma in passato l'Eintracht chiedeva almeno 35 milioni di euro per il cartellino, ed è per questo motivo che non lo abbiamo visto prima in Serie A. L'Inter c'era andata vicinissimo. Per Jovic credo che il passaggio nel Real Madrid sia stato troppo eccessivo, ora fa un passo indietro e credo che sia la scelta giusta".



Paga più investire sui giovani o sugli usato garantito?

"Un discorso storico, una differenza che c'è sempre stata. Faccio un esempio: la Juve non può partire pensando di mettere Fagioli, ad esempio, come titolare. Il retaggio culturale di alcuni club impedisce di puntare sui giovani. Discorso diverso sarebbe per Zaniolo che, nonostante sia ancora giovane, ha già maturato una discreta esperienza, ma ricordiamo che anche Nicolò non ha avuto spazio all'Inter. Quale strategia paga di più? Quella di puntare sui giovani, ma, ripeto, lo puoi fare solo se non sei uno dei top club".13:13