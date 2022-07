Orsi: "Nell’ultimo quadriennio il Napoli punta sempre su Meret e ha sempre perso il posto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere della Lazio Nando Orsi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Con l’arrivo di Keylor Navas bisogna capire cosa gli direbbero, che ruolo avrebbe nel Napoli. Nell’ultimo quadriennio il Napoli punta sempre su Meret e per problemi fisici e sfortuna ha sempre perso il posto in favore di Ospina, che forse ha convinto di più. Si riproporrebbe lo stesso discorso: non mi scalderebbe il cuore, è un portiere ingombrante e Meret avrebbe bisogno di totale fiducia. Keylor però ha grande esperienza, non devo certo presentarlo io”