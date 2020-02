Orsi: "Meret se la gioca con ter Stegen, ma ognuno fa le proprie valutazioni"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Nando Orsi, allenatore.

“Meret se la gioca con ter Stegen, poi ognuno fa le proprie valutazioni. E' sicuramente un diritto dell'allenatore scegliere il proprio portiere, ma per i miei gusti preferisco lui ad Ospina. All'allenatore piace il suo modo di giocare, con le mani e con i piedi, forse anche per l'esperienza. Brescia-Napoli? È difficile, hanno giocatori di qualità e che si muovono molto. È una squadra che non tiene 90', ma resta difficile da battere. Il Napoli ha preso più consapevolezza, ce la può fare a vincere, ma facendo una partita attenta e senza sbavature".